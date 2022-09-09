Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II

Панихиды по Елизавете II пройдут в Эдинбургском соборе и соборе Святого Павла в Лондоне

Фото: Richard Pohle / Reuters

В соборе Святого Павла в Лондоне и Эдинбургском соборе пройдут панихиды по королеве Великобритании Елизавете II. Об этом сообщает The Guardian.

На службе в Эдинбургском соборе будет присутствовать королевская семья. Подготовка началась еще утром: бригады строителей возводят помосты и устанавливают освещение для проведения богослужения. После службы гроб королевы останется в церкви на 24 часа.

В 18:00 по лондонскому времени (20:00 мск) в соборе Святого Павла состоится служба по случаю смерти королевы. Собор готовится принять две тысячи посетителей, которых будут пускать в порядке живой очереди.

Материалы по теме:
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось, к больной королеве съехались дети и внуки. Что происходит в Британии?
Состояние Елизаветы II резко ухудшилось, к больной королеве съехались дети и внуки.Что происходит в Британии?
8 сентября 2022
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Сегодня
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Какой была последняя королева Британской империи?
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.Какой была последняя королева Британской империи?
8 сентября 2022

Власти готовятся к большому скоплению людей у Холирудского дворца — королевской резиденции в Эдинбурге, Шотландия. Люди также начинают собираться у замка Балморал, где умерла Елизавета II. Шотландские власти выделили для них специальные автобусы, которые доставляют их к королевской резиденции из близлежащих деревень Бремор и Баллатер.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Король Карл III объявил траур, который завершится через семь дней после похорон королевы.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Оценена ситуация на российском рынке новостроек
Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье
Названы лучшие места для свиданий в Москве
Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии
Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов
В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье
МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС
В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.