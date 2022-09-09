В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II

Панихиды по Елизавете II пройдут в Эдинбургском соборе и соборе Святого Павла в Лондоне

В соборе Святого Павла в Лондоне и Эдинбургском соборе пройдут панихиды по королеве Великобритании Елизавете II. Об этом сообщает The Guardian.

На службе в Эдинбургском соборе будет присутствовать королевская семья. Подготовка началась еще утром: бригады строителей возводят помосты и устанавливают освещение для проведения богослужения. После службы гроб королевы останется в церкви на 24 часа.

В 18:00 по лондонскому времени (20:00 мск) в соборе Святого Павла состоится служба по случаю смерти королевы. Собор готовится принять две тысячи посетителей, которых будут пускать в порядке живой очереди.

Власти готовятся к большому скоплению людей у Холирудского дворца — королевской резиденции в Эдинбурге, Шотландия. Люди также начинают собираться у замка Балморал, где умерла Елизавета II. Шотландские власти выделили для них специальные автобусы, которые доставляют их к королевской резиденции из близлежащих деревень Бремор и Баллатер.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Король Карл III объявил траур, который завершится через семь дней после похорон королевы.

Ожидается, что в Шотландию прибудут сотни тысяч человек, желающих проститься с Елизаветой II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.