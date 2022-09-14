В новом обострении Армении и Азербайджана увидели странность

Политолог Тарасов назвал обострение Армении и Азербайджана неожиданным и неопределенным

На данный момент нынешнее обострение между Арменией и Азербайджаном является неожиданным и странным, прокомментировал конфликт политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему у него сложилось такое мнение.

Третья сторона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на правительственном часе в парламенте республики заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. По его словам, в ходе недавних боев на армяно-азербайджанской границе Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

Происходит какая-то аномалия. Потому что конфликт был не предопределен изначально Станислав Тарасов политолог

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно встречался в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхама Алиева. В Москве состоялись встречи на уровне вице-президентов. Ничего не предвещало срыва этого переговорного процесса. Поэтому здесь возникают вопросы о наличии третьей стороны, которая работает над срывом договоренностей», — заявил Тарасов.

Политолог предполагает, что непосредственное участие в конфликте могут иметь западные лидеры. Он объясняет это тем, что коллективный Запад пытается создать обострение и в ряде других регионов.

Нарушение договоренностей

Еще одной причиной для начала обострения могло послужить нарушение договоренностей, которые были достигнуты во время встреч в Брюсселе и Москве, считает Тарасов.

«Видимо, какие-то узлы, которые были обозначены на встрече в Брюсселе, не были развязаны, и одна из сторон решила пойти на обострение ситуации. Кто был первым — сказать сложно, потому что информация противоречивая», — сказал он.

При этом политолог отметил, что отказ Пашиняна участвовать в саммите ШОС в Самарканде из-за обострения меняет ситуацию.

После такого решения Пашиняна прогнозировать что-то невозможно Станислав Тарасов политолог

Ранее армянское министерство обороны сообщило о крайне обострившейся ситуации на границе с Азербайджаном. По словам пресс-секретаря военного ведомства страны Арама Торосяна, Баку обстреливает участок границы от села Сотка до Гориса.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Вооруженные силы Армении в обстрелах приграничных сел из гаубиц.

Обострение ситуации на границе началось поздним вечером 12 сентября. Ереван сообщил об обстрелах приграничных территорий республики азербайджанскими военными. Баку же утверждает, что огонь являлся ответом на провокацию с армянской стороны.