Вяльбе прокомментировала желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками

Глава ФЛГР Вяльбе положительно оценила желание Клебо соревноваться с российскими лыжниками

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала желание норвежца Йоханнеса Клебо соревноваться с отечественными спортсменами. Ее слова передает «Матч ТВ».

Вяльбе положительно оценила слова Клебо и отметила, что спортсмены всегда любят соревноваться с сильнейшими. «Мы являемся главными конкурентами норвежской сборной. Сложно говорить, кто из нас лидер. Мы где‑то с ними в одной плоскости стоим. Поэтому я его прекрасно понимаю», — объяснила специалист.

В августе Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом ранее норвежец поддерживал отстранение отечественных лыжников от международных турниров.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.