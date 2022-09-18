Трамп предупредил немцев о риске остаться без страны

Трамп предупредил немцев о риске потери страны из-за сокращения поставок газа из России

Бывший американский президент Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Огайо рассказал, какими могут оказаться последствия антироссийских санкций Запада для жителей Германии. Он предупредил немцев о том, что из-за сокращения поставок российского газа они рискуют в итоге потерять страну, сообщает РИА Новости.

Экс-лидер США подчеркнул, что давно говорил Германии о том, что подобное может произойти. Он также заявил, что однажды отправил находящейся в то время на посту канцлера ФРГ Ангеле Меркель белый флаг, чтобы она могла воспользоваться им для «капитуляции» перед Россией.

Я отправил ей флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?» Я сказал, что... если вы получаете 72 процента своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро Дональд Трамп бывший президент США

По словам Трампа, в то время немцы не восприняли его слова всерьез и высмеяли его, однако он добавил, что теперь им больше не весело. Он отметил, что Германия вынуждена возвращаться к таким «старомодным вещам», как, например, уголь, поскольку у нее нет другого выбора. «У них не будет страны, у них не останется страны», — считает 45-й президент США.

Энергетический кризис

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон заявил, что война президента США Джо Байдена с национальной энергетикой ослабляет безопасность государства, а также делает ее зависимой от Китая. Он назвал проводимую главой государства политику провалом и предупредил, что она повлечет за собой опасные последствия для страны. Также он допустил возможность усиления сотрудничества России и Китая на фоне энергетического кризиса западных стран.

Читатели французской газеты Le Figaro сравнили строительство газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай с поражением Европы и испугались, что могут вовсе лишиться российского газа. Некоторые из них выразили мнение о том, что западные страны будут вынуждены «ставить крест на газе» даже в том случае, если им удастся нормализовать отношения с Россией.

Недовольство населения

Газета The Wall Street Journal сообщала, что, несмотря на кризисную ситуацию с энергоносителями в Германии, граждане страны не стремятся экономить газ, в отличие от бизнеса и предприятий. Издание отмечает, что если не произойдет существенных изменений в данном вопросе, то зимой в стране наступят огромные проблемы.

Однако, недовольными остаются не только немцы. В Вене тысячи австрийцев провели акцию протеста против стремительных темпов инфляции и повышения цен. Жители республики, страдающие от последствий введенных против России санкций, требуют изменения политики правительства и гарантий социальных прав населения.

Мы регулярно ходим в магазин и не можем не видеть, как стремительно растут цены. Это позор для правительства. Наши зарплаты не растут, а наши власти изображают, что они борются с инфляцией, обещая раздать пенсионерам по 100 евро участник митинга