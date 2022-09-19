Отказ от российского газа связали с массовой остановкой производства в Европе

«Яков и партнеры»: отказ ЕС от газа из России приведет к массовой остановке производства

Сокращение зависимости Европы от российского газа в ближайшие два года невозможно без массовой приостановки производства. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры», пишет РБК со ссылкой на результаты исследования.

Как утверждают аналитики, Европа не преодолела зависимость от российского топлива, из-за чего не сможет пройти предстоящую зиму и 2023 год без сохранения поставок газа из России или значительного сокращения экономики. В документе отмечается, что для обеспечения своих потребностей до конца 2022 года странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 миллиардов кубических метров, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей.

У Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России в ближайшие годы — только через потери для населения и экономики Елена Кузнецова «Яков и партнеры»

При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия снижен на 25 процентов, а выплавка стали — на 5 процентов. Эксперты допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».

Попытки Европы найти газ

Европейскому союзу удалось добиться победы в борьбе с серьезной зависимостью от российского газа, его доля в импорте упала до незначительного уровня, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что до начала спецоперации на Украине на Россию приходилось 40 процентов поставок газа из-за рубежа. При этом сейчас речь идет менее чем о 10 процентах. «Я очень рад, что наконец-то было принято решение реформировать электросистему, так что цена на газ в какой-то момент не определяла бы цену всей электроэнергии», — добавил чиновник.

Но в тот же день стало известно, что представители американской промышленности отказались помочь Европе увеличением поставок нефти и газа предстоящей зимой. По данным FT, руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут предотвратить зимний дефицит. В частности, глава группы прямых инвестиций Quantum Energy Partners Уил Ванлох усомнился, что США могут добывать еще больше газа. «Наша добыча такая, какая она есть», — уверен он.

Также появлялась информация, что Евросоюз договорился с альтернативными поставщиками газа. Так, немецкая компания Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой компанией Woodside о поставках сжиженного природного газа в Европу. Согласно договору, австралийская группа будет экспортировать в регион СПГ объемом 0,8 миллиона тонн в год, что эквивалентно одному миллиарду кубометров природного газа. Однако этот объем примерно равен плановым недельным поставкам по остановившемуся газопроводу «Северный поток», то есть значительной роли в газоснабжении ЕС эти поставки не сыграют.

Есть потолок — нет газа

Выходом из сложившейся ситуации для Европы мог бы стать потолок цен, который группа стран G7 планировала установить на российский газ по аналогии с нефтью. Но Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от этой идеи, настаивая на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний. Судя по документам, ЕС введет налог на сверхприбыль для энергокомпаний, работающих на ископаемом топливе (потребует с них так называемый «взнос солидарности»), а также ограничит доходы производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии. Полученные средства европейское правительство намерено направить на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий.

О последствиях потолка цен ранее высказался президент России Владимир Путин. Он объявил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ. Также российский лидер добавил, что желание Запада ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, так как его реализация приведет к повышению цен. Кроме того, Путин указал, что западные государства в настоящее время находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. В связи с этим российский лидер призвал их одуматься, иначе мир может столкнуться с еще большим ростом цен на энергоносители.