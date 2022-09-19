Посольство России заявило о вопиющих требованиях для россиян на границе Латвии

Посольство РФ: пограничники Латвии требуют от россиян осудить действия российских властей

Граждане России сталкиваются с различными провокациями и «вопиющими требованиями» при пересечении границы Латвии. Об этом сообщило РБК посольство России в республике.

В частности, в качестве примера дипломаты привели требование латвийских пограничников подписать заявление с осуждением российских властей.

В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список посольство России в Латвии

Требования для россиян в Латвии

Это не первый раз, когда становится известно о провокационных требованиях властей Латвии к россиянам. Ранее Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про «места для русскоязычных» пассажиров на задней площадке салона. «Можно много умных слов сказать про сегрегацию … Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: "обыкновенный фашизм", например», — указал он.

Кроме того, Слуцкий напомнил, что ранее президент прибалтийской страны Эгилс Левитс призывал «разобраться и изолировать от общества» нелояльную государству русскоязычную часть латвийского общества, которая появилась в стране с начала специальной военной операции России на Украине. «Не удивительно, что и история про "места для белых" появляется у этих младоевропейцев», — прокомментировал парламентарий.

Страны Прибалтики закрыли въезд для россиян с целью туризма

С 00:00 19 сентября Латвия, Эстония, Литва и Польша запретили въезд российским туристам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, такое решение было принято приграничными странами в целях обеспечения безопасности.

Исключения сделаны для россиян, посещающих родственников, а также дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, в виде исключения будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

После этого Финляндия осталась единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами.

В России пригрозили ответными мерами

В свою очередь, в России решения прибалтийских государств не оставили без ответа. Директор Второго Европейского департамента МИД РФ заявил, что ведомство расценивает это решение «свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения». Он добавил, что в отличие от стран Балтии Россия будет «рассматривать ответные шаги взвешенно, без эмоций».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предложил вырабатывать «систему мер» против правительств государств, которые провоцируют максимально антироссийскую линию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.