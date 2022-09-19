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Менеджер Усика описал срыв боя с Фьюри фразой «мы за ним бегать не собираемся»

Менеджер Усика Климас заявил, что они не собираются бегать за Фьюри из-за срыва поединка

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Менеджер боксера Александра Усика Эгис Климас прокомментировал срыв боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит The Ring.

Климас описал ситуацию фразой «мы за ним бегать не собираемся». «С Фьюри ничего не ясно и никогда ясно не будет. Он то завершает карьеру, то возобновляет. То хочет бой с Усиком, то с [Энтони] Джошуа. Он вечно создает проблемы всем, особенно когда дело доходит до боя», — заявил он.

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Ранее Усик рассказал, что не взбешен из-за срыва поединка с Фьюри. «Проблема лишь в том, что Фьюри сам не позволяет фанатам увидеть один из лучших поединков в истории. Так что это только его вина», — отметил он.

28 августа появилась информация, что Фьюри и Усик встретятся на ринге в Саудовской Аравии, Катаре или ОАЭ. Как ожидалось, бой состоится 11 или 18 февраля 2023 года.

Дарья Коршунова
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