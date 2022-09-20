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ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

Администрация Харьковской области: ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с Россией людей

Фото: Vadim Ghirda / АР

Украинские бойцы начали искать среди жителей Купянска в Харьковской области сотрудничавших с Россией граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По информации собеседника, после обнаружения «коллаборантов» их увозят в неизвестном направлении.

ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении

администрация Харьковской области

Источник агентства добавил, что беженцы из Купянска регулярно рассказывают «страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ».

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Сохранение контроля

Накануне в администрации Харьковской области сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.

Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол

администрация Харьковской области

16 сентября Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады украинских войск в районе Купянска и поселка Двуречная в Харьковской области.

12 сентября Минобороны России сообщало, что в районах Купянска и Изюма Харьковской области была поражена живая сила и военная техника батальона «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным военного ведомства, потери противника составили до 250 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

Пытки мирных жителей

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские войска сейчас проводят в Харьковской области много карательных действий против мирных жителей. Пресс-секретарь президента России отметил, что подобные меры со стороны ВСУ возмутительны.

Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Песков добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех ее целей.

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Наступление в Харьковской области

8 сентября стало известно о начале контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Оно продвигается в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма.

По данным военного корреспондента Александра Коца, наступающие силы Украины попытались с ходу ворваться в город, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход населенного пункта, ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что украинскому руководству «вообще не жалко» своих военнослужащих, а наступление ВСУ под Харьковом было приурочено к пятому заседанию Контактной группы по оборонному содействию Украине, которое проходит 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

Все это рассчитано на то, чтобы убедить участников этой сходки в необходимости дальнейшего наращивания военных поставок, прежде всего — современных наступательных вооружений, с помощью которых в Киеве надеются, как они говорят, одержать победу на поле боя и вернуть утраченные территории

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ стремятся оказать давление на Изюм, находящийся на юге Харьковской области неподалеку от административной границы Донецкой народной республики (ДНР). Еще одной целью наступления называют Купянск, расположенный на дороге, ведущей от Изюма в сторону России и Луганской народной республики (ЛНР).

Марина Совина
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