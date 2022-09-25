Костя Цзю одной фразой прокомментировал победу Дацика над Емельяненко

Костя Цзю заявил, что победа Вячеслава Дацика над Александром Емельяненко закономерна

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика над соотечественником Александром Емельяненко. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Цзю одной фразой оценил итог боя. «Однозначно нокаут от Дацика — это закономерность», — заявил он.

Ранее Емельяненко объяснил поражение от Дацика. «Приношу извинения фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его», — отметил он.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над соперником нокаутом. Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».