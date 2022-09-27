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Власти Казахстана решили выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян

МВД Казахстана заявило, что страна будет выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Власти Казахстана решили выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян в случае объявления их в розыск. Об этом заявили в МВД страны, передает «Интерфакс».

По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, Казахстан имеет с Россией сейчас имеют «договорные отношения по оказанию правовой помощи», также страны работают по вопросам, связанным с обменом осужденных и экстрадицией преступников. По его мнению, самый главный принцип в таких моментах — «уголовно наказуемое деяние».

Кроме того, как уточнил Ахметжанов, если гражданина объявили в розыск, то власти Казахстана обязаны установить и выдать этого человека в порядке экстрадиции в Россию. Такое правило работает в том числе с теми, кто пытается скрыться от частичной мобилизации, приехав в республику, добавил он.

Ранее также стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил обговорить с Москвой вопрос прибытия россиян в республику, которые приезжают на фоне объявленной частичной мобилизации. Он призвал местные власти «заботиться» о них, а также обеспечить безопасность. Помимо этого, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о необходимости содействовать въезжающим в республику гражданам России в регистрации и решении различных вопросов.

В МВД Казахстана также сообщили, что с 21 сентября в республику въехало 98 тысяч граждан России. При этом также отмечается, что за этот же срок выехали из Казахстана более 64 тысяч россиян.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в России. В Минобороны отметили, что всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Варвара Кошечкина
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