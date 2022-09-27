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Учителю российской школы пришла повестка о мобилизации

Учителю и завхозу школы в Екатеринбурге пришла повестка о призыве на мобилизацию

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге учителю физкультуры и завхозу одной из школ пришла повестка о призыве на мобилизацию. Об этом рассказали родители школьников, пишет E1.ru.

По словам сестры одного из учеников, уроки призванного педагога убрали из расписания.

В школе отказались официально подтвердить эту информацию, пишет издание. При этом родственники учителя сообщили журналистам, что ему действительно пришла повестка, однако мужчина не прошел медкомиссию и уже находится дома.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. За время ее проведения было зафиксировано множество случаев ошибочного призыва граждан. 26 сентября стало известно, что в Крыму вернули домой 400 человек, которых не должны были мобилизовать. При этом призыв 300 человек был отменен в первый день мобилизации.

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В Свердловской области повестка пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания. В результате поднявшегося общественного резонанса мобилизацию мужчины отменили.

Подобный случай произошел и в Волгоградской области, где мобилизовали 63-летнего россиянина, страдающего диабетом второй степени, а также ишемией мозга. Как рассказал мужчина, врач заявил ему, что с такими болезнями «можно идти на фронт». На следующий день мужчину вернули домой, пишет РИА Новости.

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Константин Лысяков
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