Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска уничтожили более 150 бойцов бригады ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска атаковали временную базу 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 27 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате массированного огневого удара были уничтожены более 150 украинских бойцов.

Он также сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации 59-й мотопехотной бригады ВСУ в промзоне города Николаева, уничтожив до 50 военных и пять единиц техники противника.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5909 единиц военной автомобильной спецтехники, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5118 бронемашин, 377 зенитных ракетных комплексов, 2094 беспилотников, 304 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с 24 февраля Украина потеряла половину своей армии. По его словам, на момент начала спецоперации численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. По данным министра на 21 сентября, Украина потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 — ранеными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле разъяснили новые условия переговоров с Киевом
Еще два российских парламентария захотели отправиться на фронт
В Госдуме приняли поправки о трудовых правах попавших под мобилизацию работников
Российский чемпион мира по хоккею с мячом получил повестку
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о бегущих от мобилизации россиянах
Российские войска уничтожили более 150 бойцов бригады ВСУ под Донецком
Исполнительный продюсер «Дома дракона» покинула сериал
В Госдуме назвали условия прохождения подготовки мобилизованных
Задержание ФСБ мигранта за вербовку мусульман в запрещенное ИГ попало на видео
Косметолог назвала ускоряющие старение кожи ошибки при уходе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.