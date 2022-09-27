Российские войска уничтожили более 150 бойцов бригады ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении более 150 бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР

Российские войска атаковали временную базу 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 27 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате массированного огневого удара были уничтожены более 150 украинских бойцов.

Он также сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункт временной дислокации 59-й мотопехотной бригады ВСУ в промзоне города Николаева, уничтожив до 50 военных и пять единиц техники противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5909 единиц военной автомобильной спецтехники, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5118 бронемашин, 377 зенитных ракетных комплексов, 2094 беспилотников, 304 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что с 24 февраля Украина потеряла половину своей армии. По его словам, на момент начала спецоперации численность ВСУ достигала 201-202 тысяч человек. По данным министра на 21 сентября, Украина потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 — ранеными.