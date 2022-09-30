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В Кремле не ответили на вопрос о границах Запорожской и Херсонской областей

Песков пообещал, что уточнит границы признанных Запорожской и Херсонской областей

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить, в каких границах признаны Херсонская и Запорожская области. Он пообещал уточнить этот вопрос позже, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) признаны в рамках границ 2014 года. Он также подчеркнул, что юридически ДНР станет частью России уже с сегодняшнего дня. При этом Песков добавил, что всю территорию республики в границах Донецкой области 2014 года еще «предстоит освободить».

29 сентября Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав России. В документах подчеркивается, что решения принято на основе волеизъявления жителей этих территорий на прошедших референдумах.

Указы о признании независимости ДНР и ЛНР были подписаны 21 февраля. Участниками церемонии стали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник — они поставили свои подписи в документах.

С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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Константин Лысяков
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