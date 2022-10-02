Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»

Дипломат Полянский: Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

Франция устроила скандал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток», не дав выступить официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову. Об этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю «Газпрома» Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Дипломат напомнил, что Франция на всех этапах призывала к диалогу и учету чужого мнения, «а как дошло до дела — все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику».

Полянский считает, что участники заседания не ожидали, что Москва вместо обвинений «вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит "включить голову" и порассуждать логически». «Поэтому выглядели они блекло и растерянно», — указал он.

Зампостпреда отметил, что заседание было полезным в плане продвижения российских подходов и объективной информации.

Западные члены Совета, давно уже живущие в мире, не признающем правды, где важно не то, что происходит, а то, как это показывают и интерпретируют западные СМИ, сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Не дали выступить

В пятницу, 30 сентября, Сергей Куприянов выступил по видеосвязи в начале заседания СБ ООН с докладом об инцидентах на газопроводах «Северный поток». После выступлений представителей всех стран в Совбеза, участники заседания имели право на ответное выступление. Постоянный представитель России при ООН Сергей Небензя заявил, что Куприянов хочет прокомментировать слова предыдущих ораторов.

Председательствовавший постпред Франции Николя Де Ривьер ответил, что может дать слово «главному собственнику компании "Газпром"». Затем включилась видеосвязь с Куприяновым, однако, как только он начал говорить, де Ривьер его перебил. «Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации», — заявил он.

Небензя указал, что не может выступать от имени «Газпрома» и попросил дать слово Куприянову, на что Де Ривьер повторил свое высказывание.

Если хочет высказаться собственник «Газпрома», то он может это сделать, если нет — заседание закрывается Николя де Ривьер постоянный представитель Франции при ООН

Российский постпред отметил, что Россия содействовала участию представителя «Газпрома» в заседании. «Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался», — пояснил он. Сразу после этого де Ривьер закрыл заседание, так и не дав выступить Куприянову с ответным словом.

Взрывы на «Северных потоках»

О первых выявленных инцидентах с «Северным потоком» стало известно еще в понедельник, 26 сентября. В тот момент давление уже упало в газопроводе «Северный поток-2». Утечка газа из морского газопровода произошла вблизи берегов датского острова Борнхольм. К ночи Nord Stream AG сообщила, что давление снизилось на обеих нитках.

27 сентября оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о ЧП. Спустя еще двое суток береговая охрана Швеции выявила четвертую утечку газа. К тому моменту радиус выбросов газа на поверхности воды в Швеции достигал 900 и 200 метров, в Дании — 55 и 680 метров. По словам Куприянова, на момент происшествия в нитках газопроводов находилось около 800 миллионов кубометров газа.

На данный момент сроки восстановления работы трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оценить невозможно. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

Международное расследование

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках» носят т «беспрецедентный характер» и больше похожи на «какой-то террористический акт». ЧП потребовало срочного разбирательства, так как сложившаяся обстановка крайне опасная, заметил он.

1 октября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». Она отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии».

Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством Евросоюза, в которую все три страны направят следователей Нэнси Фезер министр внутренних дел Германии

В свою очередь, британский премьер Лиз Трасс в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Лондоне заявила, что Великобритания готова оказать королевству помощь с расследованием диверсии на газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «борьбой лис за права кур».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках». В противном случае расследование нельзя будет назвать объективным, уверен постпред.

Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия России. Потому что Россия — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем России, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Небензя отметил, что выяснять причины произошедшего будут Дания и Швеция, поскольку диверсия произошла в их территориальных водах. Также, расследованием займутся Россия и Германия, как основной выгодоприобретатель от газопроводов. По мнению российского постпреда, привлекать к разбирательству ООН не стоит. «Не думаю, что ООН к этому как-то относится», — считает он.