Появились подробности возвращения сменившей флаг фигуристки в Россию

Сменившая спортивное гражданство фигуристка Талалайкина вернулась в группу Рукавицына

Сменившая спортивное гражданство фигуристка Мария Талалайкина вновь будет представлять Россию. Подробности приводит ТАСС.

20-летняя спортсменка вернулась в группу тренера Евгения Рукавицына. Ее наставником станет Галина Кашина.

О решении сменившей спортивное гражданство Талалайкиной вернуться в Россию стало известно 2 октября. Она каталась под флагом Италии с декабря 2021-го.

В мае 2022 года спортсменка выразила поддержку фигуристке Елизавете Нугумановой, обвинившей штаб Рукавицына в травле и угрозах. Под его руководством Талалайкина тренировалась до конца сезона-2020/2021. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 фигуристка заняла девятое место.