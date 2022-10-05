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В МИД России заявили о линии продвижения потенциала НАТО в Азии

Дипломат МИД Ноздрев: линия на продвижение потенциала НАТО в АТР уже четко оформляется

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) уже четко оформляется. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил дипломат, этот процесс идет с опорой на региональных «фокусных» партнеров — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые рассматриваются Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем в качестве связующих элементов проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры по евроатлантическим стандартам.

«Симптоматично, что взявший курс на ремилитаризацию Токио без всякого стеснения заявляет о необходимости придания "натофикации" Азии необратимого характера», — указал Ноздрев, подчеркнув, что страны НАТО и их союзники ведут скоординированную обработку региональных игроков, используя различные «схемы».

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Ранее Министерство иностранных дел (МИД) КНДР раскритиковало принятую на саммите НАТО новую стратегическую концепцию. В частности, МИД Северной Кореи обвинил США в милитаризации Европы и попытке создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) военного блока наподобие НАТО.

В июне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что из-за ядерных испытаний КНДР США скорректируют военное присутствие в регионе. В ответ лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны для противостояния враждебным силам. В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой НАТО Йенсом Столтенбергом призвал Североатлантический альянс остановить экспансию в АТР и сосредоточить свое внимание на Европе и Северной Америке.

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Марина Совина
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