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СБУ отказалась от комментариев о причастности к взрыву на Крымском мосту

СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась комментировать информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту. Об этом агентству «УНИАН» заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил представитель украинской спецслужбы.

Ранее «Интерфакс-Украина» сообщал со ссылкой на источник в силовых структурах о том, что подрыв Крымского моста через Керченский пролив произошел в результате спецоперации СБУ.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. Предположительно, они являлись пассажирами легковой машины, находившейся недалеко от взорванной фуры. По предварительным данным, за рулем автомобиля был дядя владельца грузовика — 51-летний Махир Юсубов.

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