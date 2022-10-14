В СПЧ назвали провокацией рейды по вручению повесток у метро и в подъездах

Член СПЧ Кабанов назвал вручение повесток у метро и в подъездах провокацией

Рейды по вручению повесток для мобилизации у станций метро или в подъездах незаконны. Эти действия являются провокацией и дискредитируют специальную военную операцию (СВО) на Украине даже в глазах патриотов, считает член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Мобилизационный рейд

О множестве случаев раздачи повесток 14 октября в Москве в общественных местах стали рассказывать жители столицы. С похожей ситуацией столкнулись и в Санкт-Петербурге. Такие действия военкомов нельзя назвать правомерными, считает Кирилл Кабанов.

«У нас есть заключение одного из ведущих юристов России [сенатора] Андрея Клишаса, где расписана вся цепочка незаконности всех этих действий. Сейчас ряд региональных руководителей и военкомов пытаются закрыть свои пробелы в мобилизационной работе за счет подобного рода мероприятий. Мы наблюдали за информацией в сетях уже несколько дней, но думали, что это фейки», — рассказал он.

Это действие дискредитирует понятие СВО даже у патриотически настроенных граждан. О чем президент [России Владимир Путин] говорил? Что нужно проверять постоянно любое нарушение закона Кирилл Кабанов член СПЧ

Нарушение прав

Член СПЧ предположил, с чем могут быть связаны начавшиеся в крупных городах облавы.

«Я думаю, это происходит в Санкт-Петербурге и в Москве, потому что Москва и Санкт-Петербург не выполнили так называемый план — это первое. Во-вторых, это незаконно и не может быть законно, потому что у нас нет военного положения, у нас нет ограничения конституционных прав. Свобода передвижения граждан — это их конституционное право. Есть масса ссылок на законы, я всем рекомендую обратиться, там все четко расписано», — объяснил Кирилл Кабанов.

[Нужно] сразу обращаться в органы прокуратуры, сразу отправлять обращение уполномоченному по правам человека, в том числе в СПЧ Кирилл Кабанов член СПЧ

Позиция военкомов

В свою очередь, в военкомате Москвы опровергли информацию об облавах на резервистов и заявили, что никакое вручение повесток у метро не проводится. Там уточнили, что разыскные мероприятия по поимке преступников идут регулярно. Однако во время проверки документов правоохранители также выявляют уклоняющихся от посещения военкомата.

Власти Санкт-Петербурга также сочли законным вручение некоторым жителям Калининского района повесток на выходе из квартир. В домах работают так называемые группы оповещения, состоящие из сотрудников военкомата, районной администрации и полиции.

Военкомы уже говорят, что никто ничего не вручал. Да, они не вручали. Они собирали автозаки и наших защитников, которые должны будут ехать на передовую защищать в нашу страну в автозаках везли в военкоматы. Это что такое вообще? Это норма? Кирилл Кабанов член СПЧ

Позиция властей

Согласно закону о военной службе, повестку преимущественно вручают по месту жительства, работы или учебы. Однако выдать ее могут и в других местах. Повестка считается врученной, только если ее принял именно тот человек, которому она предназначалась, и расписался в ней. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований. Например, за неявку по повестке грозит административный штраф от пятисот до трех тысяч рублей.

«Я считаю, что это глобальная провокация. С людьми надо разбираться не за их глупость, за то, что, скорее всего, они это делают специально», — высказался Кирилл Кабанов.

Массовые рейды у станций метро в Москве и на территории жилищных комплексов Санкт-Петербурга недопустимыми назвал и сенатор Андрей Клишас. «Полицейские имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата», — отметил он. Кроме того, у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, подчеркнул парламентарий.

Однако заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не увидел в таких действиях нарушений закона.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каждый случай облав необходимо проверить. «Не надо бояться ходить по Москве. Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал представитель Кремля.