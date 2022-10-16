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23:32, 16 октября 2022Мир

Трасс сочли «феерической катастрофой» для Великобритании

Обозреватель Atlantic Мактаг заявил, что Трасс принесла Британии феерическую катастрофу
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Reuters

Обозреватель Atlantic Том Мактаг считает, что вступившая в должность в начале сентября премьер Великобритании Лиз Трасс оказалась феерической катастрофой для страны и, скорее всего, так и войдет в историю.

«Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом (…), который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность», — заявил журналист. Он признался, что впервые за свою жизнь испытал ощущение упадка Соединенного Королевства — потери чего-то, что нельзя компенсировать деньгами.

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Мактаг назвал Трасс абсурдной пародией на премьер-министра из-за ее отказа от обещания снизить налоги и увольнения ближайшего соратника. «Никогда прежде Великобритания не оказывалась в таком унизительно смехотворном положении», — считает автор материала.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс допустила, что налоговая политика ее кабинета может привести к нестабильности экономики в стране. Она также сообщила, что намерена сменить тактику для более быстрых результатов.

В свою очередь, глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг выразил уверенность в том, что Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель. Он заявил, что премьера страны не спасет изменение политики.

23 сентября Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов. Это привело к росту инфляции, а также к серьезному снижению фунта, упавшего до исторического минимума к доллару. Банк Англии был вынужден вмешаться в ситуацию на рынке гособлигаций.

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Марина Совина
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