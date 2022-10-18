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17:52, 18 октября 2022Спорт

ЦСКА объяснил нецензурные оскорбления в адрес тренера «Спартака» во время дерби

В ЦСКА заявили, что тренер Федотов был спровоцирован Абаскалем из «Спартака» в матче РПЛ
Владимир Федотов

Владимир Федотов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале объяснил нецензурные оскорбления со стороны наставника команды Владимира Федотова в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, пожалуй, никогда. Вы только представьте: главный тренер буквально "заказывается" и планомерно уже третьи сутки разными способами "полоскается" через разные ТГ-каналы», — заявил представитель ЦСКА. Брейдо отметил, что Федотов был намеренно спровоцирован, и подтвердил эту версию тем, что резервный судья просил не реагировать на выпады тренера соперника.

Ранее 18 октября в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет Абаскаля в перерыве дерби. До этого тренер «Спартака» заявил, что в перерыве подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру. Тренер армейцев оценил поведение Абаскаля фразой «прыгало что-то».

Встреча, прошедшая 16 октября на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:2. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оценит поведение обоих тренеров.

Анастасия Борисова
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