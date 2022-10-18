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10:42, 19 октября 2022Экономика

В России заметили спрос на отечественные автомобили

Экономист Сигал: к январю цены на авторынке начнут выравниваться

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На российском рынке заметен рост продаж отечественных автомобилей, сообщил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В сентябре и октябре цены на автомобили будут расти, предупредил он, однако к январю они начнут снижаться. О том, что происходит на авторынке, и прогнозами на будущее, экономист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас спрос на новые автомобили иностранного производства не может быть удовлетворен ввиду ограниченного предложения, указал Сигал. «Продажи автомобилей отечественного производства планомерно увеличиваются, здесь реализуется импульс роста и заполняется соответствующая рыночная ниша», — высказался первый вице-президент «Опоры России».

Вторичный автомобильный рынок очень динамичен, заметил Сигал. «Здесь есть заметный интерес к иномаркам, цены продолжают расти», — указал специалист. Он объяснил, что это происходит из-за выраженного спроса покупателей.

«Сентябрь и октябрь, как начало делового сезона, отличаются повышением цен из-за активного спроса, однако ближе к январю стоимость имеет тенденцию выравниваться», — спрогнозировал экономист.

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22 сентября 2022

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в январе-сентябре 2022 года в России резко снизились продажи легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт).

За 10 месяцев текущего года россияне купили 506,6 тысячи машин, что на 59,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи упали на 59,6 процента в годовом выражении, составив 46,6 тысячи автомобилей.

С начала года в России прекратили производство некоторые крупные иностранные автоконцерны — например, Toyota.

Однако заменить ушедших из страны производителей могут иранские компании — с предложением начать поставки в Россию обратился ряд автомобильных концернов страны. В Минпромторге заявили, что будут рассматривать предложения Ирана по мере их конкретизации. Позднее председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш рассказал, что в страну могут начать поставлять иранские автомобили двух моделей: «Тара» (IKCO Tara) и «Шахин» (SAIPA Shahin).

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Виктория Немис
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