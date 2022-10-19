Угроза падения балконов возникла в поврежденном при крушении Су-34 доме в Ейске

Власти заявили об угрозе падения балконов в пострадавшем при крушении Су-34 доме в Ейске

Угроза падения балконов возникла в четвертом подъезде дома в Ейске Краснодарского края, поврежденного при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что снос пострадавшей многоэтажки проводиться не будет. По его словам, осмотр дома экспертами показал, что он подлежит восстановлению.