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12:31, 19 октября 2022Россия

Угроза падения балконов возникла в поврежденном при крушении Су-34 доме в Ейске

Власти заявили об угрозе падения балконов в пострадавшем при крушении Су-34 доме в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Угроза падения балконов возникла в четвертом подъезде дома в Ейске Краснодарского края, поврежденного при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что снос пострадавшей многоэтажки проводиться не будет. По его словам, осмотр дома экспертами показал, что он подлежит восстановлению.

Константин Лысяков
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