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00:24, 21 октября 2022Спорт

Губерниев объяснил решение датчанина покинуть зал из-за выступления главы ОКР

Губерниев не посчитал проблемой то, что Наторп покинул зал из-за выступления главы ОКР

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил решение главы Федерации спорта Дании Ганса Наторпа выйти из зала во время выступления президента ОКР Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Может, у них живот заболел, им надо было срочно выйти. Вышли и вышли, в чем проблема-то? Вы думали, что они будут сейчас Позднякову каравай дарить, обед предлагать?» — задался вопросом Губерниев. Он обратил внимание на то, что Дания предлагала исключить Россию из олимпийского движения, и посчитал, что ОКР необходимо и дальше выстраивать отношения с мировым сообществом.

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Ранее датчанин объяснил решение покинуть зал во время речи Позднякова тем, что счел видеопрезентацию неприемлемой пропагандой. Он добавил, что чувствовал себя неловко, поэтому не мог остаться.

18 октября Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. После этого президент Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил это предложение.

Анастасия Борисова
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