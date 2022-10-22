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05:07, 22 октября 2022Россия

Десантники России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный македонскими и словенскими танками. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в успешной обороне на криворожском направлении одно из подразделений ВДВ России полностью уничтожило 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились танков Т-72, поставленных по программе помощи от стран НАТО, а также бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ. Данную технику Киев получил от Македонии и Словении.

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ВСУ несут потери

Ранее, 21 октября, Министерство обороны заявило о срыве ночной операции украинских диверсантов на криворожском направлении. Сообщалось, что в тыловые районы на этом направлении пытались проникнуть до 20 групп. В результате ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 авто.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам спецназа «Ахмат» удалось уничтожить танк и бронемашину пехоты ВСУ, а также живую силу противника. «Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе», — сообщил он. Также в Херсонской области был уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства — он находился в районе населенного пункта Новая Каменка, заявили в министерстве.

5939танков

без учета македонской и словенской техники уничтожили российские войска с начала спецоперации

С момента начала проведения спецоперации российским войскам удалось уничтожить 324 украинских самолета, 162 вертолета и 2302 дронов.

Запад продолжает поставлять технику Украине

Соединенные Штаты и их союзники продолжают оказывать Украине как финансовую, так и военную помощь. В частности, президент США Джо Байден пообещал поддерживать Киев необходимым для обороны оружием, а французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что республика обсуждает с Данией отправку на Украину очередной партии самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике боевые машины пехоты БМП-1.

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Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что на северо-востоке Херсонской области ВСУ используют турецкие бронемашины Kirpi, бронетранспортеры британского производства AT105 Saxon, нидерландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 и польские 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab.

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что поставка оружия Украине западными странами, в том числе США, в теории может привести к дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Он подчеркнул, что такая политика создает риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами Россией и США.

Оружие России
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Марина Совина
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