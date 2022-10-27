Путин пересказал свой разговор с западным лидером об оружии на ЗАЭС

Путин пересказал разговор с одним из лидеров Запада о ЗАЭС фразой «сбрендили там»

Президент России Владимир Путин пересказал свой разговор с одним из лидеров Запада по поводу оружия на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фразой «сбрендили там». Трансляция пленарной сессии клуба «Валдай», во время которой он сделал это заявление, доступна на официальном сайте мероприятия.

Он объяснил, что постоянно идут разговоры о том, «что мы творим» на Запорожской атомной электростанции.

«А что мы там творим? Прямо иногда так говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем ЗАЭС. Они сбрендили там совсем?», — сказал глава государства.

Также он отметил, что на данный момент «мы контролируем» ЗАЭС, где находятся военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам. 24 октября замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.