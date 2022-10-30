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15:50, 30 октября 2022Мир

Стало известно о состоянии пострадавшей в Сеуле россиянки

ТАСС: состояние пострадавшей в Сеуле россиянки оценивают как нормальное

Фото: Kim Hong-ji / Reuters

Состояние россиянки, пострадавшей в давке в Сеуле, врачи оценивают как нормальное, сообщила пресс-секретарь посольства России в Республике Корея Ольга Глотова. Она рассказала в беседе с ТАСС, что женщина находится в больнице.

«Одна гражданка РФ в больнице. Ее состояние остается нормальным, с ней связались и поговорили», — цитирует представителя дипмиссии агентство.

Инцидент произошел 29 октября в столице Южной Кореи, когда во время празднования Хеллоуина на одной улице оказались более сотни тысяч человек. Началась паника и жуткая давка, в которой погиб 151 человек и травмы получили еще 82. Среди погибших оказались четыре россиянки в возрасте от 20 до 30 лет.

В Южной Корее объявили национальный траур, который продлится до 5 ноября.

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Южной Кореи со словами соболезнования и поддержки.

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Вера Владзиевская
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