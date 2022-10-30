В СКЦ заявили об отсутствии судов в гумкоридоре во время атаки на корабли России

В СКЦ опровергли возможность запуска дрона для атаки на Севастополь с судна с зерном

Во время запуска боевых дронов для атаки на российские корабли в Севастополе гражданских судов в гуманитарном коридоре, движущихся в рамках черноморской зерновой инициативы, не было. Об этом заявила представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла, пишет РИА Новости.

Таким образом она опровергла предположение Минобороны России о том, что беспилотник мог быть запущен из зоны безопасности коридора. Военное ведомство сослалось на координаты движения одного из дронов, заложенные в устройство. Специалисты полагали вероятным использование для этих целей судна, зафрахтованного Киевом или странами Запада.

По словам Паллы, в СКЦ не получали уведомления о подобном инциденте. По их данным, в период с 22:00 пятницы, 28 октября, по 05:00 субботы, 29 октября, суда с зерном в акватории не передвигались.

Атака дронов на российские корабли стала поводом для отказа от исполнения условий зерновой сделки с российской стороны. В связи с этим, как сообщило Министерство обороны Турции, выход судов с продовольствием из портов Украины приостановлено. К возобновлению инициативы Россию призвали НАТО и Евросоюз.

Вместо возобновления сделки Россия предложила полностью заместить украинское зерно и производить поставки всем желающим государствам по приемлемым ценам. По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева урожай 2022 года позволяет это сделать.