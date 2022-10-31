Родственница рассказала о состоянии сбитого российским депутатом ребенка

Родственница рассказала о тяжелом состоянии сбитого депутатом в Татарске ребенка

Родственница шестилетнего мальчика, которого в Новосибирской области сбил на внедорожнике российский депутат Сергей Мамонтов, заявила о тяжелом состоянии пострадавшего. О его самочувствии Ирина высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Он в реанимации, в тяжелом состоянии. Завтра, вроде, в Новосибирск транспортируют», — поделилась родственница. По ее словам, ребенок находится в больнице вместе с матерью.

Авария произошла 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. Установленные во дворе жилого дома камеры наблюдения зафиксировали, как внедорожник на большой скорости переезжает ребенка. После этого водитель вышел из машины, постоял возле ребенка и уехал.

Мать пострадавшего рассказала, что свидетелем наезда депутата на мальчика был ее сосед. «Он кричал этому депутату, чтобы он вызвал скорую. Но тот уехал. Потом мне сказали другие соседи, что он пережидал в гараже, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения», — передает издание слова женщины.

Как стало известно, за рулем автомобиля находился член совета депутатов Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. Глава регионального исполкома партии Юлия Швец заявила, что сбивший ребенка мужчина будет исключен из организации.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили «Ленте.ру», что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.