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18:36, 1 ноября 2022Экономика

Одолжившие Илону Маску деньги банки столкнулись с проблемой возврата средств

Financial Times: одолжившие Илону Маску $12 млрд банки вернут деньги только в 2023 году

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Банки, одолжившие 12,7 миллиарда долларов американскому миллиардеру Илону Маску на покупку Twitter, столкнулись с проблемой возврата средств и не рассчитывают, что смогут получить деньги обратно раньше весны 2023 года. Об этом пишет Financial Times.

По данным источников, банки, в числе которых Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, готовятся сохранить на своем балансе долги Маска. В финансовых учреждения понимают, что не смогут вернуть деньги путем продажи долговых обязательств, например, институциональным инвесторам до того момента, пока Twitter не представит четкую стратегию развития. В ней должны быть планы по сокращению расходов и наращиванию прибыли.

Ранее банки столкнулись с тем, что сама сделка по покупке Twitter на несколько месяцев оказалась заморожена из-за разногласий между руководством социальной сети и Маском по поводу ее условий. Поэтому кредиторы не могли продать долг иным лицам или организациям. Теперь банки ожидают, что кредиты в итоге обернутся для них серьезными финансовыми потерями.

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О закрытии сделки по приобретению Twitter американским миллиардером за 44 миллиарда долларов стало известно 27 октября. Маск возглавил компанию и временно распустил действующий совет директоров.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск намерен значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании. Позже сам предприниматель на встрече с сотрудниками Twitter опроверг эту информацию.

При этом 28 октября агентство Bloomberg сообщало, что представителей Twitter Inc. заметили выносящими коробки с вещами из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско.

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Данил Дмитриев
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