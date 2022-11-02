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17:46, 2 ноября 2022Спорт

Махачев обратился к хейтерам после завоевания чемпионского пояса

Российский чемпион UFC Ислам Махачев обратился к хейтерам фразой «без вас мне тяжело»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев обратился к хейтерам на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен вспомнил, как некоторые подписчики писали, что он не заслужил поединок за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «После боя не могу найти хейтеров — без вас мне тяжело, нужны новые», — заявил он.

27 октября Махачев одной фразой оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). «Думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке», — считает спортсмен.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). На данный момент россиянин занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ксения Курашкина
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