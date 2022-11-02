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11:01, 2 ноября 2022Интернет и СМИ

Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя на YouTube

УФАС по Москве вынесло Собчак предупреждение из-за незаконной рекламы алкоголя в интернете

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Телеведущую и журналистку Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя на YouTube. Как сообщает РИА Новости, в связи с этим Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло ей предупреждение.

«УФАС по Москве постановил признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну — виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения», — цитирует агентство постановление антимонопольной службы.

Причиной такой меры стала публикация на YouTube Собчак рекламы игристого вина, хотя, согласно российскому законодательству, реклама алкоголя в интернете запрещена. Действия журналистки таким образом попали под статью 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» Кодекса об административных правонарушениях.

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Согласно постановлению, Собчак совершила подобное правонарушение впервые. Агентство отмечает, что журналистка имеет право обжаловать решение УФАС в арбитражном суде.

Ранее Собчак оценила свое текущее положение на фоне уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. «Да, я в беде. Видимо, в большой беде», — написала ведущая.

Перед этим стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что журналистка имеет статус свидетеля.

Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В связи с этим в доме у Суханова, а также у Собчак прошли обыски. В тот же день стало известно об отъезде Собчак из России.

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Маргарита Щигарева
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