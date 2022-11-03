Россия возобновила инспекцию судов с зерном в Черном море

Делегация России возобновила инспекцию судов в СКЦ по зерновой сделке в Стамбуле

Российская делегация в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле вновь присоединилась к инспекциям судов в Черном море после возобновления участия России в зерновой сделке. Об этом заявили представители СКЦ, соответствующее сообщение поступило в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 3 ноября.

«Сегодня российская делегация возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям судов [с зерном]», — говорится в сообщении.

Ранее представители СКЦ сообщили, что первые семь судов с продовольствием, которые вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки, направились только в богатые страны. Согласно сообщению, два судна из порта Черноморска, перевозящие 66,7 и 31,9 тонны продовольствия, направились в Китай, еще одно с 64,3 тонны — в Испанию. Также в направлении Китая двигается сухогруз с 62,2 тонны кукурузы, покинувший порт Южный.

3 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии результата по снятию ограничений с экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки. Он призвал стороны сделки принять серьезнейшие меры по этому вопросу в самое ближайшее время.