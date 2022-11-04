Стало известно имя нового партнера Медведевой по «Ледниковому периоду»

Актер Федор Федотов станет новым партнером Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду»

Стало известно имя нового партнера фигуристки Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Медведева будет выступать в паре с актером Федором Федотовым. В прошлом сезоне проекта он катался в дуэте с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар и одержал победу.

25 октября бывший партнер фигуристки, тиктокер Даня Милохин внезапно покинул шоу, объяснив этот поступок усталостью. Спортсменка иронично отреагировала на его заявление в социальных сетях, опубликовав фотографию в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».

28 октября Медведева рассказала о критике фанатов из-за использования ею мата. Спортсменка вспомнила о том, как после падения с прыжка во время показательных выступлений на чемпионате России произнесла несколько нецензурных слов и это попало в трансляцию.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.