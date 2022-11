Новый God of War переведут на русский язык

Игра God of War: Ragnarock получит полную русскую локализацию

God of War: Ragnarock получит полную локализацию для русскоязычных пользователей. В игре будет доступна русская озвучка и субтитры. Об этом сообщается на сайте Santa Monica Studio.

Русские субтитры будут доступны во всех регионах: Америке, Европе, Азии и Японии. Европейские игроки также получат русскую озвучку тайтла.

Отмечается, что опубликованные подробности могут измениться. Выбрать язык можно будет в настройках игры. God of War: Ragnarock, которую разрабатывает Santa Monica Studio, выйдет 9 ноября для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

В сентябре издание DTF сообщило что игроки, получившие футбольный симулятор FIFA 23 в рамках раннего доступа, нашли в ней российских комментаторов. Игра полностью переведена на русский язык.

В августе стало известно, что игра The Last of Us: Part I получит полную локализацию для русскоязычных пользователей.