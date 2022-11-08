Российский военный рассказал о наступлении ВСУ с участием польских наемниц

Российский военный заявил о наступлении наступлении ВСУ с участием польских женщин-наемниц

Один из российских военных в Херсонской области рассказал РИА Новости о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором принимали участие иностранные наемники. Он также заявил, что среди них были польские женщины.

Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом российский военнослужащий

Он уточнил, что речь идет о наступлении на другом направлении. Российский солдат осудил украинское командование за то, что оно допускает отправку в бой женщин, а также за сбрасывание боеприпасов от подствольных гранатометов с беспилотников.

Действия ВСУ

Взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук сообщил о планах Киева забросить группу диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Отмечается, что сделать это планировалось на технике с нанесенными на нее российскими опознавательными знаками.

Ткачук также рассказал о боях за Артемовск. Он заявил, что украинские солдаты на фоне крупных потерь бегут, оставляя свои позиции. Он пояснил, что позиции ВСУ были расположены у поселка Опытный, однако после того как туда зашли российские военные, многие украинские солдаты были ранены и сбежали. Тем, кто остался, предоставили выбор — сдаться или погибнуть, добавил он.

Командир отряда «Крым» с позывным Бонд, в свою очередь, оценил точность артиллерии украинских военных. По его словам, без специальных инструкторов украинские артиллеристы стреляют не точно.

Такое ощущение, что приехал инструктор, ребят потренировал, показал, может быть, даже сам пострелял и уехал на другую территорию обучать, есть моменты попадания — мины летят метр-два разница, для минометного обстрела это точность просто космическая командир отряда «Крым»

Донецкий депутат Владислав Бердичевский предупредил, что в связи с постоянными обстрелами ВСУ Донецка, в котором ни осталось ни одного безопасного района, нужно срочно перерезать снабжение украинской группировки в Донбассе. Он подчеркнул необходимость перехода от перемалывания живой силы украинских войск и западных наемников к активному наступлению.

Данные Минобороны России

В Министерстве обороны России сообщили, что два батальона тактических групп Вооруженных сил Украины, усиленные иностранными наемниками, в течение суток вели наступательные действия на купянском направлении у населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Российским военным удалось остановить наступление.

Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении российскими военными двух складов ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, предназначавшихся для ВСУ, а также хранилища топлива для военной техники.

Наконец, официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о попытке украинских солдат атаковать позиции российских войск в ЛНР. По его словам, боестолкновение с двумя батальонно-тактическими группами ВСУ произошло в районе поселков Площанка и Червонопоповка на краснолиманском направлении.

120 солдат ВСУ погибли в результате атаки на российских военных, еще 130 были ранены