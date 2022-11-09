Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC

Экс-чемпион мира по боксу Дрозд: WBC теряет авторитет, исключая россиян из рейтингов

Всемирный боксерский совет (WBC) теряет свой авторитет, исключая российских спортсменов из рейтингов организации. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на новость российский спортивный функционер, боксер, чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Сулейман подчеркнул, что организация не будет санкционировать бои в этих странах. Он добавил, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре этого решения в зависимости от их связей с Россией.

Я отношусь к этой новости очень негативно, так как я сам бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд боксер

«Я напомню, что у нас пять чемпионов по версии WBC в России: Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, Костя Цзю, я и Артур Бетербиев. Поэтому российские традиции в этой организации очень глубокие. Вообще сложно переоценить вклад российского бокса в развитие профессионального бокса», — сообщил Дрозд.

Боксер рассказал, что услышать заявление об исключении от Маурисио Сулеймана ему было очень странно и неприятно. «Он много раз был в Москве. Здесь было много титульных поединков по WBC и всегда были прекрасные отношения», — добавил он.

Так что это слабая позиция со стороны WBC. Возможно, она несамостоятельная, что еще хуже, заявил Дрозд.

Спорт должен быть вне политики Григорий Дрозд боксер

«Время пройдет, политические волнения закончатся, а вот человеческие отношения остаются. Такие решения запомнятся надолго», — подытожил спортсмен.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом. К их решению присоединились Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF).

При этом Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.