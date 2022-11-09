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13:25, 9 ноября 2022Спорт

Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC

Экс-чемпион мира по боксу Дрозд: WBC теряет авторитет, исключая россиян из рейтингов

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Всемирный боксерский совет (WBC) теряет свой авторитет, исключая российских спортсменов из рейтингов организации. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на новость российский спортивный функционер, боксер, чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Сулейман подчеркнул, что организация не будет санкционировать бои в этих странах. Он добавил, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре этого решения в зависимости от их связей с Россией.

Я отношусь к этой новости очень негативно, так как я сам бывший чемпион мира по версии WBC

Григорий Дроздбоксер

«Я напомню, что у нас пять чемпионов по версии WBC в России: Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, Костя Цзю, я и Артур Бетербиев. Поэтому российские традиции в этой организации очень глубокие. Вообще сложно переоценить вклад российского бокса в развитие профессионального бокса», — сообщил Дрозд.

Боксер рассказал, что услышать заявление об исключении от Маурисио Сулеймана ему было очень странно и неприятно. «Он много раз был в Москве. Здесь было много титульных поединков по WBC и всегда были прекрасные отношения», — добавил он.

Так что это слабая позиция со стороны WBC. Возможно, она несамостоятельная, что еще хуже, заявил Дрозд.

Спорт должен быть вне политики

Григорий Дроздбоксер

«Время пройдет, политические волнения закончатся, а вот человеческие отношения остаются. Такие решения запомнятся надолго», — подытожил спортсмен.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом. К их решению присоединились Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF).

При этом Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

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Алена Шевченко
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