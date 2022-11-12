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23:06, 12 ноября 2022Интернет и СМИ

Пользователи TikTok начали снимать ролики в поддержку Некоглая

«Двач»: пользователи TikTok начали снимать пародийные ролики в поддержку блогера Некоглая

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пользователи социальной сети TikTok начали снимать видеоролики в поддержку блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев), которого суд постановил выдворить из России после публикации ролика с пародией на российского военного. На это обратил внимание Telegram-канал «Двач».

Авторы канала опубликовали несколько роликов, на которых молодые люди, в том числе дети, пародируют скандальное видео Некоглая, используя аналогичную музыку.

9 ноября Пресненский суд Москвы постановил депортировать Некоглая за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей. Перед этим полицейские задержали блогера из-за того, что Некоглай опубликовал в TikTok пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.

11 ноября Некоглай записал видео с извинениями за пародию на российского военного. Во время выступления на слушаниях в Мосгорсуде, которые прошли в тот же день, блогер заявил, что раскаялся в содеянном, и попросил поскорее депортировать его в Молдавию. На вопрос адвоката, применялась ли к нему физическая сила, он ответил отрицательно. Суд признал решение о выдворении Некоглая из России в Молдавию законным.

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Марина Совина
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