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12:27, 13 ноября 2022Спорт

Звезда UFC устроил драку во время турнира промоушена

Американский боец Нэйт Диас устроил драку во время турнира UFC 281

Фото: Jessica Alcheh / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас устроил драку во время турнира UFC 281. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Конфликт произошел возле спортивного комплекса «Мэдисон Сквер Гарден», где проходили мероприятия турнира. Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вступил в словесную перепалку с командой американского бойца Bellator Диллона Дэниса. После Диас дал пощечину одному из членов команды соотечественника и кинул в него бутылку с водой.

11 сентября стало известно об уходе Диаса из UFC. Позже сообщалось, что американец может перейти в Bellator. В последнем поединке в UFC Диас победил удушающим приемом соотечественника Тони Фергюсона. Всего на его счету 21 победа при 13 поражениях.

На турнире UFC 280 произошла потасовка между шведом Хамзатом Чимаевым и россиянином Абубакаром Нурмагомедовым. Бойцы подрались в зрительском зале, их пришлось разнимать охранникам.

Дарья Коршунова
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