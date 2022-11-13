Винер высказалась о смене спортивного гражданства российскими гимнастками

Винер назвала несправедливым давать возможность россиянам выступать за иностранные сборные

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о смене спортивного гражданства отечественными атлетами. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Винер назвала несправедливым давать возможность россиянам выступать за иностранные сборные. «Если россияне стартуют за другие сборные, то и спортсмены из сборных России тоже должны соревноваться», — заключила она.

12 ноября сообщалось, что победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье Вера Туголукова со следующего сезона будет выступать за Кипр. 7 ноября стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова сменит спортивное гражданство на немецкое.

В марте Международная федерация гимнастики запретила россиянам принимать участие в соревнованиях под ее эгидой. Также к работе на турнирах не допущены судьи и официальные лица из России.