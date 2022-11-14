Лучший боец UFC оценил свои шансы на победу в поединке с Махачевым

Александр Волкановски заявил, что считает Ислама Махачева бойцом высочайшего уровня

Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий австралиец Александр Волкановски оценил свои шансы на победу в поединке с россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит ТАСС.

«Меня считают аутсайдером? Ничего страшного, и я сам так, конечно, не считаю. У меня есть шансы победить Ислама, и я буду использовать их все», — заявил Волкановски. Он также назвал россиянина бойцом высочайшего уровня.

13 ноября стало известно, что Махачев проведет поединок с Волкановски. Бой в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации.

Всего Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.