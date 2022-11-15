Киев разозлился из-за заявления США о переговорах с Россией

Politico: Киев разозлило заявление генерала США Милли о возможности переговоров с Россией

Украинские чиновники разозлились из-за заявления председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности переговоров с Россией. Об этом стало известно изданию Politico.

Несколько дней назад Милли предположил, что возможность проведения переговоров может появиться зимой. «Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам», — отметил он. В то же время, если переговоры не состоятся или провалятся, Вашингтон продолжит поставки вооружений на Украину.

Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею Марк Милли Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США

По информации газеты, теперь Вашингтон пытается заверить Киев в том, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает подготовку к переговорам в ближайшем будущем. Более того, администрация президента США Джо Байдена обещает Украине продолжать оказывать военную помощь.

Госдеп готовит почву для переговоров Москвы и Киева

В то же время Госдеп США готовит почву для переговоров России и Украины, которые могут состояться в будущем, сообщает Politico. Издание подчеркивает, что в Вашингтоне есть разногласия по поводу необходимости подобных шагов. В то же время многие в Пентагоне разделяют мнение о том, что возможности переговоров Москвы и Киева откроются зимой.

При этом одни источники в администрации США подчеркивают, что будут вести такие консультации только вместе с Киевом, а другие и вовсе утверждают, что на данный момент нет «никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий переговоров». Активнее всего против возможного диалога выступает Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

По информации The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией. Как утверждают источники, Вашингтон посоветовал Киеву продемонстрировать открытость к самой идее диалога.

Позиции сторон остаются неизменными

О раздражении Киева в вопросе возможных переговоров с Москвой упоминала и французская газета Le Figaro. Обозреватель львовского издания Zaxid Любко Петренко отмечал, что Запад посылает неутешительные сигналы Киеву, требуя не делать громкие заявления, а считаться с реальным положением дел, что для Украины «не слишком приятно».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил, что украинские военные откажутся подчиняться любым компромиссным договоренностям Киева с Москвой. «Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все занятые территории», — сказал он.

В свою очередь, заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко отметил, что предварительные условия Запада по переговорам с Украиной, которые заключаются в выводе российских войск, неприемлемы. Как подчеркнул дипломат, о готовности Москвы к переговорам не раз упоминал президент России Владимир Путин. «Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — объяснил он.