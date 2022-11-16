Джокович высказался о завершении карьеры

35-летний Новак Джокович заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время

35-летний сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Его слова приводит YouTube-канал Tennis Conference.

«Я хорошо чувствую себя как морально, так и физически. Я буду продолжать толкать себя вперед. Посмотрим, как далеко это зайдет», — сказал спортсмен. Он добавил, что быть хорошим теннисистом — привилегия.

Ранее 16 ноября Джокович со счетом 6:4, 6:1 обыграл россиянина Андрея Рублева в матче группового этапа Итогового турнира ATP. На данный момент серб занимает первое место в красной группе. Благодаря двум победам на старте турнира спортсмен досрочно вышел в полуфинал.

11 сентября стали известны новые подробности по поводу допуска Джоковича к Australian Open-2023. Уточняется, что власти Австралии выдадут теннисисту новую визу, несмотря на то что в январе 2022 года признали недействительным предыдущий документ.