GW: США в случае ослабления Киева могут заставить Польшу направить войска на Украину

Политолог Лешек Сыкульский назвал условия, при которых власти Польши могут решиться отправить своих солдат на помощь Украине. По его словам, это будет возможно в случае сильного ослабления Киева и соответствующей команды от США, сообщает Gazeta Wyborcza.

Польша подарила Украине более 300 танков, аналогов у нас нет. Сегодня Польша является главным спонсором Украины. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией и Белоруссией, стремиться к этому противостоянию? Лешек Сыкульский политолог

По его мнению, что Варшава уже начала готовиться к возможной отправке войск для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), и готова будет пойти на это, если Вашингтон заставит ее это сделать. Он пояснил, что специально для этого в стране недавно были приняты некоторые законодательные акты. В частности, был принят закон «О защите Отечества», подразумевающий восстановление срочной военной службы, а также, в теории, вводящий обязательную военную службу для женщин, подчеркнул эксперт. «Видно, что кому-то очень нужно пушечное мясо», — подытожил Сыкульский.

Действия Зеленского

Ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский решится на переговоры с Москвой, когда США прекратят оказывать Киеву военную помощь. Он заявил, что украинский конфликт может завершиться лишь тогда, когда Зеленский «придет к здравому смыслу», а американский лидер сообщит ему, что больше не может договариваться об отправке Киеву вооружений и уговорит его сесть за стол переговоров.

Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори назвал Зеленского виноватым в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он подчеркнул, что глава государства заставил страдать многих украинцев.

Лидер движения Франции «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, в свою очередь, также раскритиковал украинского президента, заявив, что ему стоит хранить молчание после его слов о падении ракет в Польше. По мнению политика, Запад не станет слушать Зеленского после его «лжи» о ракетах. Филиппо отметил, что Европа не может отвечать на все просьбы Киева о помощи, поскольку сталкивается с нищетой.

Только что Зеленский призвал страны ЕС выделить «новые миллиарды», чтобы «пережить зиму»! Бред! И вообще, Зеленскому следовало бы заткнуться после его безумной лжи о ракете в Польше! Флориан Филиппо лидер французского движения «Патриоты»

Помощь Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл объемы военной помощи Украине и заверил, что страна продолжит всячески помогать Киеву. Он уточнил, что Британия направит Украине новую партию вооружений, а также продолжит обучение украинских военных медиков и инженеров.

3 миллиарда фунтов стерлингов составляет объем военной помощи, которую Британия предоставила Украине

На фоне этого глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар предупредил, что оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, может оказаться в руках террористов или преступных группировок.

В США также растет число недовольных постоянным выделениям Украине огромных сумм из бюджета страны. Бывший специальный помощник экс-президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал, что в Республиканской партии увеличивается число противников военной помощи Киеву. По его словам, 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины.