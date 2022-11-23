Нидерланды пообещали обнародовать новые результаты расследования по делу MH17

Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности ответственных за крушение MH17

Прокуратура Нидерландов раскроет личности членов экипажа зенитного ракетного комплекса «Бук», ракета которого сбила малазийский «Боинг» MH17, и личности тех, кто отдал приказ его применить. Об обещании обнародовать новые данные расследования сообщает РИА Новости.

Личности виновных

Ранее полиция Нидерландов заявляла о промежуточных результатах расследования по делу «Боинга», сообщая о прогрессе в идентификации личностей экипажа зенитного ракетного комплекса, сбившего самолет. Позже голландские правоохранители назвали эти результаты неполными.

23 ноября прокуратура Нидерландов анонсировала обнародование новых данных по делу весной 2023 года. Сторона обвинения уточняет, что расследование в первую очередь касается установки личностей экипажа «Бука» и ответственных за приказ открыть огонь.

Это расследование касается установления личности членов экипажа зенитного ракетного комплекса «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании Брехтье ван де Мосдейк пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов

Заочное пожизненное

Однако Окружной суд Гааги поспешил вынести обвинительный приговор раньше публикации новых данных. 17 ноября суд по итогам расследования заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек. Суд также назначил компенсацию родственникам жертв крушения.

€16 млн составляет полная сумма возмещенного ущерба, установленная судом

Позиция ответчика

Прокуратура Нидерландов еще в 2021 году выступала с требованием дать бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину пожизненный срок. В свою очередь Гиркин наотрез отказался давать показания по делу о сбитом самолете.

Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное «судилище» как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка Игорь Гиркин обвиняемый по делу по делу о крушении малайского Boeing 777

МИД России назвал обвинение Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности россиян к катастрофе.

Россия также обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил.