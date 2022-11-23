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11:49, 23 ноября 2022Мир

Нидерланды пообещали обнародовать новые результаты расследования по делу MH17

Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности ответственных за крушение MH17

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Прокуратура Нидерландов раскроет личности членов экипажа зенитного ракетного комплекса «Бук», ракета которого сбила малазийский «Боинг» MH17, и личности тех, кто отдал приказ его применить. Об обещании обнародовать новые данные расследования сообщает РИА Новости.

Личности виновных

Ранее полиция Нидерландов заявляла о промежуточных результатах расследования по делу «Боинга», сообщая о прогрессе в идентификации личностей экипажа зенитного ракетного комплекса, сбившего самолет. Позже голландские правоохранители назвали эти результаты неполными.

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23 ноября прокуратура Нидерландов анонсировала обнародование новых данных по делу весной 2023 года. Сторона обвинения уточняет, что расследование в первую очередь касается установки личностей экипажа «Бука» и ответственных за приказ открыть огонь.

Это расследование касается установления личности членов экипажа зенитного ракетного комплекса «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании

Брехтье ван де Мосдейкпресс-секретарь прокуратуры Нидерландов

Заочное пожизненное

Однако Окружной суд Гааги поспешил вынести обвинительный приговор раньше публикации новых данных. 17 ноября суд по итогам расследования заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек. Суд также назначил компенсацию родственникам жертв крушения.

€16 млн

составляет полная сумма возмещенного ущерба, установленная судом

Позиция ответчика

Прокуратура Нидерландов еще в 2021 году выступала с требованием дать бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину пожизненный срок. В свою очередь Гиркин наотрез отказался давать показания по делу о сбитом самолете.

Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное «судилище» как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка

Игорь Гиркин обвиняемый по делу по делу о крушении малайского Boeing 777

МИД России назвал обвинение Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности россиян к катастрофе.

Россия также обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил.

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