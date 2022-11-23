В России отреагировали на резолюцию о признании страны спонсором терроризма

Депутат Новиков назвал нагнетанием резолюцию ЕП о признании России спонсором терроризма

Западные страны используют разные способы, чтобы представить Россию в негативном свете, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на принятие Европарламентом (ЕП) резолюции о признании России страной-спонсором терроризма.

«Запад поэтапно нагнетает ситуацию против Российской Федерации, используя для этого разные возможности, в том числе и псевдоправовые механизмы разного рода. Все это растягивается во времени, чтобы создавать как можно больше информационных поводов, чтобы как можно активнее формировать образ врага из Российской Федерации в глазах западного обывателя. Я думаю, в данном случае события будут идти не так быстро, но до рассмотрения на Совете [Европы] это может дойти», — сказал он.

Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44. Всего голосовали 596 парламентариев. У него нет юридически обязывающей силы, он носит рекомендательный характер. Парламентарии обвинили Москву в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Украины, что нарушает международное право. Также в тексте упоминаются конфликты в Грузии и Чечне, участие российских военных в гражданской войне в Сирии.

При этом в Евросоюзе (ЕС), в отличие, например, от США и Канады, нет правовой базы для определения стран-террористов. В этих странах присвоение такого статуса позволяет вводить дополнительные ограничения.

По мнению депутата Дмитрия Новикова, для противостояния мерам Запада России поможет партнерство с другими, незападными государствами.

Главная контрмера противодействию такой политике связана с социально-экономическим усилением России, с развитием производственной сферы, с ликвидацией масштабной бедности, преодолением социального раскола. Только эти условия помогут нам выйти из противостояния с Западом Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Вторая задача — правильно выбирать союзников, выстраивать союзнические отношения, продолжать укреплять связи с крупными азиатскими державами, такими как Китай, Индия, Вьетнам. Это укрепление БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), восстановление дружеских и союзнических отношений с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа. Тогда мы сможем противостоять подобным выпадам», — заключил он.

Аналогичные резолюции после начала специальной военной операции России на территории Украины принимали парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), парламенты стран Балтии и Польши.