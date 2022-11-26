Тренер Саудовской Аравии высказался о подарках для игроков за матч с Аргентиной

Тренер Саудовской Аравии Ренар опроверг новость о подарках игрокам за матч с Аргентиной

Тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Эрве Ренар опроверг новость о подарках игрокам за победу над Аргентиной. Его слова приводит New York Post.

«У нас очень серьезная федерация и Министерство спорта, но сейчас не время что-то предпринимать», — сказал специалист, добавив, что в команде надеются занять первое или второе место в группе C.

Ранее появилась информация, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман подарил футболистам сборной по автомобилю Rolls Royce Phantom после того, как они одержали победу над Аргентиной в матче стартового тура ЧМ. Отмечалось, что стоимость одного автомобиля составляет от 460 до 550 тысяч долларов.

22 ноября сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину со счетом 2:1. Для команды эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году. В честь успеха футболистов в Саудовской Аравии был устроен выходной.