Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду

Бразильский клуб «Фламенго» заинтересовался покупкой португальца Криштиану Роналду

Бразильский клуб «Фламенго» заинтересовался покупкой португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Veja.

«Фламенго» ведет переговоры со спонсорами, чтобы попытаться оформить предложение для 37-летнего форварда. Отмечается, что Роналду хотят пригласить в команду на три месяца, чтобы усилить ее перед клубным чемпионатом мира.

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Обсуждаемые условия по зарплате близки к тем, которые были заявлены ранее, — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

