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00:34, 26 ноября 2022Спорт

Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду

Бразильский клуб «Фламенго» заинтересовался покупкой португальца Криштиану Роналду

Фото: Carl Recine / Action Images / Reuters

Бразильский клуб «Фламенго» заинтересовался покупкой португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Veja.

«Фламенго» ведет переговоры со спонсорами, чтобы попытаться оформить предложение для 37-летнего форварда. Отмечается, что Роналду хотят пригласить в команду на три месяца, чтобы усилить ее перед клубным чемпионатом мира.

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23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Обсуждаемые условия по зарплате близки к тем, которые были заявлены ранее, — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Дарья Коршунова
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