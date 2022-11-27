В Кремле признали разногласия с Турцией по ситуации в Сирии

Представитель Кремля Песков: у России и Турции есть разногласия по ситуации в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что у России и Турции есть разногласия по ситуации в Сирии, но уровень отношений стран позволяет урегулировать их через переговоры. Фрагмент интервью пресс-секретаря российского лидера программе «Москва. Кремль. Путин» опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные все разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, существующий уровень взаимопонимания и взаимоуважения между странами является хорошей основой для обсуждения сложных ситуаций.

Ранее турецкие власти отказались просить какого-либо разрешения союзников по НАТО на проведение военной операции в Сирии. Тем не менее пресс-секретарь турецкого президента отметил, что правительство готово обсуждать с союзниками свои действия на севере Сирии и Ирака.

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Целью действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле.