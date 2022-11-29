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07:46, 29 ноября 2022Бывший СССР

Украинские военные убили из-за долгов семью в Херсонской области

Солдаты ВСУ забили женщину и сына из-за денег на правобережной части Херсонской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили женщину и ее сына из-за долгов на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что это не первый случай, когда украинские солдаты устраивают внесудебные расправы. Барбашов уточнил, что семью буквально «забили до полусмерти» в попытке выбить из них денежные средства. По его словам, расправляясь с неугодными ВСУ допускают «разгул нацистского террора». При этом подчеркивается, что западные страны замалчивают подобные эпизоды, выступая в поддержку Киева.

Неугодных, на которых показали пальцем украинские агенты, или просто были кем-то недовольны в личной жизни, просто забивали насмерть

Юрий Барбашовглава российской администрации Снигиревского района
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Помощь от Германии

Ранее правительство Германии сообщило о передаче Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Также власти страны рассказали о планах отправки Киеву еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

На фоне военной помощи ФРГ Украине стало известно, что поставки вооружений Киеву привели к существенному снижению количества боеприпасов в Германии и необходимости стран НАТО пополнить опустевшие арсеналы. Уточняется, что производство боеприпасов осложняется из-за дефицита пороха после сокращения поставок необходимого материала из Китая.

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Успехи российской армии

В Министерстве обороны России заявили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов украинских военных в районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка ДНР.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Российские военнослужащие на южно-донецком направлении отразили контратаку украинских солдат в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь.

50военных ВСУ

были уничтожены при попытке проведения контратаки

В министерстве добавили, что военнослужащие поразили две ротные тактические группы ВСУ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР. В результате атаки российских военных украинские подразделения были рассеяны. Потери ВСУ составили более 30 человек, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Оружие России
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Марина Совина
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