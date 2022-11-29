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16:03, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Twitter откажется от борьбы с фейками о коронавирусе

Социальная сеть Twitter откажется от борьбы с фейками о коронавирусе

Фото: Shutterstock

Социальная сеть Twitter, владельцем которой стал предприниматель Илон Маск, откажется от борьбы с фейками о коронавирусе. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети на сайте платформы.

«Начиная с 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск рассказал, что планирует реформировать социальную сеть, назвав свои действия «битвой за будущее цивилизации». До этого он также объявил «амнистию» для заблокированных в соцсети пользователей. Помимо этого, новый владелец Twitter разблокировал профили бывшего президента США Дональда Трампа, однако тот отказался возвращаться на платформу.

В 2020 году администрации Twitter заявила, что будет удалять посты, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. Платформа пригрозила, что твиты, содержащие утверждения, что вакцинация используется для «намеренного вреда или контроля над населением», будут заблокированы.

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Олег Давыдов
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